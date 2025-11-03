در مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی، از «احمد محمدنژاد جوان»، نائب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جهان، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری شامگاه یکشنبه در این مراسم گفت: خراسان رضوی، یکی از خاستگاه‌های اصلی کشتی بوده و عزم ما بر این است که با همت دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و اهالی ورزش کشتی، این خطه دوباره به دوران اوج خود برگردد.

وی اظهار کرد: در کنار حسن توجه رییس فدراسیون کشتی به خطه خراسان، اهالی ورزش استان هم اراده کرده‌اند که شرایط برای رونق و درخشش کشتی این استان محقق شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: آیین تجلیل یکی از قهرمانان و جوانان برومند این سرزمین اقدامی ارزشمند است و ما نیز وظیفه خود می‌دانیم در کنار این بزرگان باشیم و با بهره مندی از امکاناتی که در اختیار داریم، فضای با نشاط و با رونقی در حوزه ورزش استان فراهم کنیم.

مظفری یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر امروز جامعه را توجه به نسل جوان و فراهم کردن شرایط و زمینه لازم برای قهرمانی و درخشش آنها در میادین ورزشی دانست و گفت: این‌مهم نیاز به مقدمات، زیرساخت‌ها و توجهات لازم دارد.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود نگاه دستگاه‌های متولی اجرایی، مردم و اهالی ورزش به سمت و سوی ورزش باشد و استانداری نیز بر مبنای ضرورت و احساس، حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی گفت: متولیان امر در حوزه اجرایی، شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی باید در قبال مسئولیت اجتماعی که دارند، به حوزه ورزش نگاه ویژه داشته باشند.

مظفری از بخش خصوصی نیز درخواست کرد برای داشتن جامعه‌ای بانشاط و سالم به حوزه ورزش توجه کنند و جوانان برومند، علاقه‌مند و جوانمرد خراسانی نیز وارد میدان شوند تا با وجود کاستی‌ها و مشکلات، فضا را مثبت و پرانرژی کنند.

کسب طلای المپیک؛ هدف آتی

نائب قهرمان وزن ۶۱ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد کرواسی نیز در این مراسم گفت: هدفم طلای المپیک است و از فردای روز کسب مدال، همه فکر و ذکرم کسب طلای المپیک بود و تا به دست آوردن آن، لحظه‌ای از تلاش دست نخواهم کشید.

احمد محمد نژاد جوان ادامه داد: تلاش می‌کنم موفقیت هایم برای کشورم ادامه داشته باشد و امیدوارم دیگر ورزشکار خراسانی فعال در رشته کشتی هم بتوانند در میادین بین‌المللی حضور یابند.

وی با بیان اینکه مشابه من در مشهد و استان زیاد است، تصریح کرد: همدلی و حمایت از ورزشکاران سبب خواهد شد سهم خراسان رضوی از مدال‌های رقابت‌های بین‌المللی در رشته‌های مختلف به خصوص کشتی، بیشتر شود.

نائب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جهان تصریح کرد: بعد از کسب مدال توسط یک ورزشکار مشهدی، نوعی انگیزه و باور جمعی خاصی در بین کشتی گیران این خطه ایجاد شده است.

محمد نژاد جوان عنوان کرد: مدیریت در کنار تلاش و همت جوانان بی شک نتیجه می‌دهد، ضمن اینکه توجه به بازسازی و توسعه زیرساخت هم بسیار کارگشا خواهد بود.

اهدای زمین به نائب قهرمان جهان

در پایان این مراسم یک قطعه زمین و یک قطعه باغ به متراژ ۶۰۰ متر توسط هیات کشتی مشهد و یک خیر ورزشی به «احمد محمد نژاد جوان» اهدا شد.

همچنین استانداری خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی و اداره کل ورزش و جوانان این استان هم هر ماه ۱۰۰ میلیون ریال به مدت یکسال به این ورزشکار هدیه داد.