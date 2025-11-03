با حضور استاندار خراسان رضوی
تجلیل از «احمد محمدنژاد»، نائب قهرمان کشتی جهان
در مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی، از «احمد محمدنژاد جوان»، نائب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جهان، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، غلامحسین مظفری شامگاه یکشنبه در این مراسم گفت: خراسان رضوی، یکی از خاستگاههای اصلی کشتی بوده و عزم ما بر این است که با همت دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و اهالی ورزش کشتی، این خطه دوباره به دوران اوج خود برگردد.
وی اظهار کرد: در کنار حسن توجه رییس فدراسیون کشتی به خطه خراسان، اهالی ورزش استان هم اراده کردهاند که شرایط برای رونق و درخشش کشتی این استان محقق شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: آیین تجلیل یکی از قهرمانان و جوانان برومند این سرزمین اقدامی ارزشمند است و ما نیز وظیفه خود میدانیم در کنار این بزرگان باشیم و با بهره مندی از امکاناتی که در اختیار داریم، فضای با نشاط و با رونقی در حوزه ورزش استان فراهم کنیم.
مظفری یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر امروز جامعه را توجه به نسل جوان و فراهم کردن شرایط و زمینه لازم برای قهرمانی و درخشش آنها در میادین ورزشی دانست و گفت: اینمهم نیاز به مقدمات، زیرساختها و توجهات لازم دارد.
وی تصریح کرد: انتظار میرود نگاه دستگاههای متولی اجرایی، مردم و اهالی ورزش به سمت و سوی ورزش باشد و استانداری نیز بر مبنای ضرورت و احساس، حمایتهای لازم را خواهد داشت.
استاندار خراسان رضوی گفت: متولیان امر در حوزه اجرایی، شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی باید در قبال مسئولیت اجتماعی که دارند، به حوزه ورزش نگاه ویژه داشته باشند.
مظفری از بخش خصوصی نیز درخواست کرد برای داشتن جامعهای بانشاط و سالم به حوزه ورزش توجه کنند و جوانان برومند، علاقهمند و جوانمرد خراسانی نیز وارد میدان شوند تا با وجود کاستیها و مشکلات، فضا را مثبت و پرانرژی کنند.
کسب طلای المپیک؛ هدف آتی
نائب قهرمان وزن ۶۱ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد کرواسی نیز در این مراسم گفت: هدفم طلای المپیک است و از فردای روز کسب مدال، همه فکر و ذکرم کسب طلای المپیک بود و تا به دست آوردن آن، لحظهای از تلاش دست نخواهم کشید.
احمد محمد نژاد جوان ادامه داد: تلاش میکنم موفقیت هایم برای کشورم ادامه داشته باشد و امیدوارم دیگر ورزشکار خراسانی فعال در رشته کشتی هم بتوانند در میادین بینالمللی حضور یابند.
وی با بیان اینکه مشابه من در مشهد و استان زیاد است، تصریح کرد: همدلی و حمایت از ورزشکاران سبب خواهد شد سهم خراسان رضوی از مدالهای رقابتهای بینالمللی در رشتههای مختلف به خصوص کشتی، بیشتر شود.
نائب قهرمان مسابقات کشتی آزاد جهان تصریح کرد: بعد از کسب مدال توسط یک ورزشکار مشهدی، نوعی انگیزه و باور جمعی خاصی در بین کشتی گیران این خطه ایجاد شده است.
محمد نژاد جوان عنوان کرد: مدیریت در کنار تلاش و همت جوانان بی شک نتیجه میدهد، ضمن اینکه توجه به بازسازی و توسعه زیرساخت هم بسیار کارگشا خواهد بود.
اهدای زمین به نائب قهرمان جهان
در پایان این مراسم یک قطعه زمین و یک قطعه باغ به متراژ ۶۰۰ متر توسط هیات کشتی مشهد و یک خیر ورزشی به «احمد محمد نژاد جوان» اهدا شد.
همچنین استانداری خراسان رضوی یک سکه تمام بهار آزادی و اداره کل ورزش و جوانان این استان هم هر ماه ۱۰۰ میلیون ریال به مدت یکسال به این ورزشکار هدیه داد.