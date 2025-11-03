پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور استان یزد از توقیف خودرو سرویس مدرسه که در هنگام حرکت، دانش آموزان از پنجره آن به بیرون آمده بودند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار، به تخلف یک خودرو ساینا سرویس مدرسه که دانش آموزان از پنجره خودرو به بیرون آمده بودند اشاره کرد و گفت: خودرو توسط پلیس توقیف شد.
رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: خودرو به دلیل نقض قوانین ایمنی و بیتوجهی راننده به وضعیت دانشآموزان، که تمامی آنها هنگامی که خودرو در خیابان در حال حرکت بوده از داخل پنجره خودرو به صورت خطرناکی بیرون آمده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شد.
سرهنگ دستوار با تأکید بر اهمیت امنیت دانشآموزان در حین حمل و نقل، اظهار داشت: این نوع رفتار میتواند صدمات جبرانناپذیر را برای خانوادهها داشته باشد که پلیس به شدت با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد میکند.
وی یادآور شد: مأموران پلیس راهور استان یزد به دقت در حال نظارت بر سرویسهای مدارس هستند تا از ایمنی کودکان اطمینان حاصل کنند و این اقدام نه تنها نشاندهنده تلاش پلیس در حفظ سلامتی کودکان است؛ بلکه امیداوریم باعث افزایش آگاهی والدین و رانندگان درباره اهمیت رعایت قوانین و نکات ایمنی در حمل و نقل دانشآموزان شود.