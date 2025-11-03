پخش زنده
تفاهمنامه همکاری دانشگاه شهرکرد و جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری با هدف افزایش مهارت و اشتغالپذیری دانشجویان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: اجرای طرحهای مهارتی، علمی و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای استان برای توسعه زمینههای همکاری مشترک و همه جانبه مهارتی، علمی و آموزشی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجوداز اهداف این تفاهم نامه است.
سعید کریمی، برگزاری دورههای مهارت محور و اشتغال زا را در کنار کسب دانش، برای دانشجویان ضروری دانست و گفت: امضای این تفاهمنامه و پیگیری اجرای مفاد آن بتواند گامی موثر برا کسب مهارتهای لازم و متناسب با رشته دانشگاهی دانشجویان باشد.
بهرهبرداری از ظرفیت و توانمندیهای طرفین و همکاری در تدوین و تضمین ضوابط اجرای دورههای کوتاه مدت، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و مهارتافزایی متناسب با دورهها و کارگاههای آموزشی پیشنهادی، حسب اعلام نیاز طرفین و ایجاد زمینههای مناسب جهت بهرهگیری از توانمندیها و خدمات از قبیل تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی از مهمترین مفاد این تفاهم نامه ۲ ساله است.