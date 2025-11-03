پخش زنده
زنگ هفدهمین جشنواره نخستین واژه «آب» در مدارس چهارمحال و بختیاری بصدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت آبفای استان گفت: همه ساله در آبانماه جشنواره نخستین واژه «آب» در مدارس ابتدایی ویژه دانشآموزان کلاس اول برگزار میشود.
کریمی افزود: این برنامه آموزشی که در قالب هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» برگزار شد، دانشآموزان با مفاهیم ارزشمند آب، مدیریت مصرف، استفاده بهینه، صرفهجویی، چرخه آب در طبیعت و نقش حیاتی این مایه حیات در زندگی انسان آشنا شدند.