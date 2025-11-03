فرمانده انتظامی استان کرمان: برخورد پلیس با خودرو‌های متخلف تا رسیدن به وضع مطلوب و توقیف آخرین خودروی هنجارشکن در محور‌های اصلی و فرعی استان در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سردار جلیل موقوفه‌ئی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: برای ارتقاء نظم و امنیت ترافیکی، کاهش سوانح رانندگی و مقابله مؤثر با پدیده زیان‌بار قاچاق، طرح برخورد قاطع پلیس با خودرو‌های متخلف در سراسر استان کرمان آغاز شده است.

وی افزود: در این طرح گروههای انتظامی، پلیس راه و پلیس راهور محسوس و نامحسوس در شهر‌ها و محور‌های مواصلاتی استان مستقر هستند و با خودرو‌های حامل سوخت و کالای قاچاق، برخورد جدی انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به مطالبه مردمی برای مقابله قاطع با خودرو‌های شوتی تأکید کرد: این طرح تا تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، با جدیت تا توقیف آخرین خودروی هنجارشکن در محور‌های اصلی و فرعی استان در دستور کار است

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاع از موارد ناامنی و مشکوک و همچنین خودرو‌های شوتی را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.