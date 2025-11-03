پخش زنده
امروز: -
روند پیشرفت طرحهای آبرسانی روستایی شهید امینی، شهید باکری، شهیدان ژاله، حاجی شهاب و شبآباد در نقاط مختلف آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرحهای آبرسانی روستایی زیر پوشش قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، روند پیشرفت طرحهای آبرسانی شامل مجتمع ۱۰۶ روستایی شهید امینی در شمال استان، مجتمع ۸۱ روستایی شهید باکری میاندوآب، مجتمع ۴۱ روستایی شهیدان ژاله سردشت، مجتمع ۱۶۵ روستایی حاجی شهاب بوکان و طرح روستای شبآباد پیرانشهر مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت.
در جریان این جلسه، گزارش جامعی از میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها، وضعیت تأمین مصالح، منابع مالی و چالشهای اجرایی ارائه شد و تصمیماتی در راستای تسریع عملیات اجرایی و بهرهبرداری از طرحها اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: اجرای طرحهای آبرسانی روستایی از طریق این قرارگاه، گامی مؤثر در محرومیتزدایی و تأمین آب آشامیدنی پایدار برای روستاهای استان است و شرکت آب و فاضلاب با تمام ظرفیت فنی و اجرایی در تحقق این هدف ملی تلاش میکند.