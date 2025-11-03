پخش زنده
مدیر سرمایهگذاری شهرداری شهرکرد از اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۳ طرح سرمایهگذاری در شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امین اسدی گفت: برای توسعه زیرساختهای شهری، توسعه درآمد پایدار و ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مسافران، عملیات اجرایی ۳ طرح سرمایه گذاری از اوایل آبان آغاز شد.
وی افزود: این طرحها در قالب قراردادهای BOT و با هدف تقویت زیرساختهای خدماتی، گردشگری و ورزشی در حال اجرا است.
مدیر سرمایهگذاری شهرداری شهرکرد با بیان اینکه برای اجرای این طرحها ۹۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است، گفت: طرح سرمایه گذاری خدماتی تجاری پایانه مسافربری آزادی با ۴۵ میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذار آغاز شده است که ظرف مدت یک سال به بهره برداری خواهد رسید.
اسدی گفت: همچنین طرح سرمایه گذاری مجموعه خدماتی بوستان لاله با ۲۵ میلیارد ریال اعتبار به مدت یک سال اجرا میشود.
وی گفت: طرح سرمایه گذاری ساخت چمن مصنوعی در بوستان تهلیجان جنوبی هم با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به مدت ۶ ماه به بهره برداری میرسد.
اسدی افزود: جذب سرمایهگذار علاوهبر توسعه درآمدها و ایجاد درآمد پایدار میتواند منجر به افزایش سرانههای ورزشی، فضای سبز و گردشگری شود.