مدرسه یک کلاسه خیرساز در روستایی سر مور زیلایی به بهره برداری رسید.
به گزارزش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مسولان شهرستانی مدرسه یک کلاسه خیرساز در روستایی سر مور زیلایی در شهرستان مارگون به بهره برداری رسید. مدیر آموزشوپرورش شهرستان مارگون در آئین بهره برداری از این مدرسه گفت: با همکاری و همدلی مسئولان استان و مشارکت خیران در بنیاد علمی و آموزشی قلمچی طرح احداث مدرسه یک کلاسه انجمن سرمو زیلایی با کیفیت مطلوب به بهرهبرداری رسید. داریوش رستخیز افزود: دبستان یک کلاسه انجمن در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی و گسترش فضاهای استاندارد با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال احداث شد. معاون مالی و پشتیبانی اداره آموزشوپرورش مارگون گفت: این مدرسه در زمینی با زیربنای ۷۰ متر مربع فضای آموزشی و با رعایت اصول ایمنی ساخت و تجهیز شدهاست. هادی فرهادی افزود: در قالب طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی ۷ باب مدرسه با ۲۵ کلاس درس با ۵۰ درصد پیشرفت کاری در شهرستان مارگون در دست ساخت است.