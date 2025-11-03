پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با تأکید بر نقش حیاتی پدافند غیرعامل در صیانت از زیرساختها، گفت: رعایت اصول پدافند غیرعامل، کمهزینهترین و مؤثرترین راه برای حفاظت از داراییهای مادی و معنوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا شیخی، در مراسم گرامیداشت روز پدافند غیرعامل اظهار کرد: وقتی از پدافند غیرعامل سخن به میان میآید، نام آقای رضازاده به ذهن متبادر میشود؛ چرا که سالها در این حوزه با جدیت تلاش کرد.
وی با بیان اینکه بزرگترین طراح پدافند غیرعامل خداوند متعال است و حتی موی سر انسان نیز نوعی پدافند طبیعی در برابر آسیبهاست، افزود: پدافند غیرعامل متناسب با هر فضا و شرایطی تعریف میشود و در شرکت گاز نیز برنامههایی در این زمینه طراحی شده تا از خطرات و ریسکهای احتمالی مصون بمانیم.
شیخی ادامه داد: رعایت اصول پدافند غیرعامل سبب میشود با کمترین هزینه، بیشترین حفاظت از داشتههای مادی و معنوی محقق شود. در کنار آن، شرکت گاز به مراحل سختتری از فعالیتهای خود رسیده و در این مسیر، اصلاح تعرفهها نیز در راستای مدیریت مصرف اجرا شده که اجرای دقیق آن بر عهده شرکتهای استانی است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه برای زمستان پیشرو گفت: امیدواریم با همراهی مردم و مدیریت دقیق مصرف، زمستانی آرام و بدون چالش را سپری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارزیابی اخیر سفر ریاستجمهوری به استان، اظهار کرد: در این ارزیابی، پس از بررسی شاخصهای توسعه و رضایتمندی عمومی، شرکت گاز آذربایجانغربی موفق به کسب بالاترین میزان رضایتمندی میان دستگاههای اجرایی استان شد که مایه افتخار همه همکاران است؛ همچنین در شاخص شوری، پس از شرکت گاز بوشهر در رتبه دوم کشور قرار داریم.