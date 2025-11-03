پخش زنده
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشاره به هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اعلام کرد: متروی تهران آماده ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هادی زند گفت: شرکتکنندگان در راهپیمایی ۱۳ آبان میتوانند برای حضور در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار در محدوده لانه جاسوسی آمریکا از ایستگاه مترو طالقانی استفاده کنند.
وی افزود : پس از پایان مراسم نیز این ایستگاه برای ارائه خدمات مناسب به مسافران آماده خواهد بود.