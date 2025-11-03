تمهیدات مترو تهران همزمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اعلام کرد: متروی تهران آماده ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان است.