شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در بیانیهای اعلام کرد: با خیزش دانش آموزان آگاه در یوم الله ۱۳ آبان سال ۵۷ و شهادت جوانان و نوجوانان، این روز به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این بیانیه آمده است:
ایستادگی مرجع عالیقدر جهان اسلام امام خمینی (رحمت الله علیه) در برابر طرح استعماری کاپیتولاسیون موجب تبعید ایشان از قم به ترکیه به جرم دفاع مشروع از استقلال میهن اسلامی در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ شد؛ اقدامی شرمآور از سوی رژیم مستبد و طاغوتی پهلوی که با اعتراض گسترده ملت انقلابی و مبارز ایران مواجه گشت و در نهایت سبب تقویت نهضت اسلامی ایران شد.
خیزش دانشآموزان آگاه علیه ظلم و فساد رژیم ستمگر و خودفروخته پهلوی و طنین فریاد عدالتطلبی آنان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، خشم سران شیطانی استکبار جهانی را برانگیخت و موجب به شهادت رسیدن نوگلان بوستان انقلاب اسلامی شد و به مشیت الهی، خون پاک آنان، دریچه امید و پیروزی را به روی ملت سربلند ایران گشود.
اقدام انقلابی و بهموقع تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، پیام رسای ایستادگی ملت شریف ایران در برابر هرگونه دخالت، نفوذ و منفعتطلبی دولتهای خارجی را به صحنه بینالملل مخابره کرد؛ اقدامی که از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) به انقلاب دوم تعبیر شد.
اکنون ملت غیور و ولایتمدار استان گیلان به پاس رشادتهای علما، طلاب، دانشجویان و دانش آموزان انقلابی و تاسی از آموزههای ظلمستیزی و عدالتطلبی فاطمی، با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)، یکبار دیگر به قدرتهای پوشالی جهان اعلام خواهد کرد که تا آخرین نفس پای آرمان والای انقلاب اسلامی، اندیشه الهی امام خمینی (رحمت الله علیه) و منویات گهربار ولی امر مسلمین امام خامنهای (مد ظله العالی) مبنی بر استکبارستیزی ایستاده است و هرگز اجازه نخواهد داد خون پاک دانشجوان، دانش آموزان، فرماندهان، سرداران، دانشمندان، زنان و کودکان بیگناه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استکبار جهانی علیه مردم شریف ایران پایمال شود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، از گیلانیان بصیر، استکبارستیز و همیشه در صحنه دعوت مینماید تا با حضور آگاهانه و دشمنکوب خود در راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) که روز سهشنبه ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت، ساعت ۹ صبح از مسیرهای «سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)» و «ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت)» با سخنرانی دکتر حمیدرضا حاجی بابایی (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) برگزار میشود، با گامهای استوار، مشتهای گرهزده و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، روحیه انقلابی و دشمنستیز فرزندان سردار جنگل میرزا کوچک خان جنگلی را به نمایش بگذارند و با خلق حماسهای باشکوه، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات انقلاب اسلامی بیفزایند.