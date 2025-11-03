پخش زنده
سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی گفت: برای برقراری نظم و امنیتِ ترافیکی راهپیمایی، پلیس راهنمایی و رانندگی ممنوعیتها و محدودیتهای ترافیکی را اعمال خواهد کرد.
وی افزود: پارک تمام وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی (میدان قدس-خیابان پاسداران-بلوار شهید صیاد شیرازی-تقاطع شهید قرنی) از ساعت ۱ بامداد روز سه شنبه ۱۳ آبان ممنوع خواهد بود.
سرهنگ خسروی گفت: از ساعت ۷ صبح ۱۳ آبان تردد و توقف تمام وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی ممنوع خواهد بود و در همین راستا تمام مسیرهای منتهی به میدان قدس نیز مسدود خواهد شد.
سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی افزود: توصیه میشود رانندگان از پارک وسایل نقلیه خود جلوی درب پارکینگ منازل شهروندان جدا خودداری کنند.
سرهنگ خسروی افزود: با توجه به مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل برگزاری راهپیمایی و برای جلوگیری از مشکلات ترافیکی، رانندگان، از مسیرهای جایگزین جهت تردد در سطح شهر استفاده کنند.