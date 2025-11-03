پخش زنده
امروز: -
با پیش بینی وقوع یخبندان هواشناسی به کشاورزان توصیه کرد جمع آوری محصولات کشاروزی خود را سرعت بخشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به نفوذ تدریجی زبانههای سیستم پرفشار و به دنبال آن افزایش گرادیان فشار در منطقه، علاوه بر روند کاهشی دما، افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است.
لطفی افزود: امروز در برخی ساعات وزش باد شدید را در استان خواهیم داشت و به ویژه در مرز شرقی و نقاط مستعد خیزش گرد و خاک می تواند آسمان غبار آلود را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: فردا کاهش دما در منطقه محسوس پیشبینی میشود و وقوع و تداوم یخبندان شبانه در مناطق سردسیر استان تا پایان هفته قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی افزود: در این خصوص هشدار سطح زرد کشاورزی هم صادر شده و به کشاورزان تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت از جمله انار زعفران زرشک و محصولات علوفهای از جمله ذرت سورگوم و ارزن را توصیه میکنیم؛ تهیه سوخت جایگزین کافی و آماده سازی تاسیسات گرمایشی در سالنهای پرورشی باید مدنظر باشد و توجه به استحکام و پوشش سازههای گلخانهها پیشنهاد میشود.
وی گفت: صبح امروز سردترین ایستگاه سربیشه با کمینه دمای یک درجه گزارش شده و در روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۳ درجه گرمترین نقطه استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۷ و ۲۶ درجه ثبت شده است.