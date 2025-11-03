سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بخش میانکوه از آغاز عملیات خط‌کشی ۵۰ کیلومتر از محور‌های شریانی، فرعی و روستایی این بخش با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضا گودرزی گفت: اجرای عملیات خط‌کشی در محور‌های مواصلاتی این بخش با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، نظم‌بخشی به ترافیک و تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای در حال انجام است.

وی افزود: خط‌کشی نقش مهمی در تأمین دید کافی برای رانندگان و کاهش تصادفات به‌ویژه در ساعات شب دارد و این اداره با برنامه‌ریزی مستمر، تداوم این اقدامات را در دستور کار خود قرار داده است.