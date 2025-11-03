

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس کل دادگستری مازندران در مراسم معارفه و تحلیف ۱۴ عضو جدید هیات منصفه مطبوعات استان در ساری، بر نقش مهم هیات منصفه در احقاق حق و اجرای عدالت تاکید کرد و گفت: اعضای هیات منصفه به عنوان نماینده مردم در کنار قضات، نقش موثری در صدور رای عادلانه دارند.

عباس پوریانی با بیان اینکه اعضای هیات منصفه به عنوان نماینده مردم در کنار قضات، نقش موثری در صدور رای عادلانه دارند، افزود: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه مطبوعات باشد؛ بر این اساس هیات منصفه باید با حضور در دادگاه، در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به قضات در کشف حقیقت کمک کنند.

او ادامه داد: اعضای هیات منصفه باید شرایط استانی و کشوری را در پرونده‌ها لحاظ و به سابقه و انگیزه افراد توجه کنند؛ همچنین نگاهشان به موضوع باید قانونی و به دور از گرایش‌های شخصی و گروهی باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران بر رعایت تقوا و امانتی که از طرف عموم مردم به اعضای هیات منصفه مطبوعات اعطا شده، تاکید کرد و گفت: همه ما امانت دار مردم هستیم و باید دور از شخصی نگری با رعایت انصاف و عدالت به پرونده‌ها نگاه کنیم.

در پایان این جلسه، ضمن قدردانی از زحمات اعضای پیشین هیات منصفه، ۱۴ عضو جدید پس از ادای سوگند با دریافت احکام صادره ازسوی قوه قضاییه رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.