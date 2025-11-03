احیا و بازپیرایی فضای سبز باغ آرامگاهی عطار نیشابوری
احیا و بازپیرایی فضای سبز باغ آرامگاهی عطار و کمال الملک با پیگیریهای انجام شده در نیشابور اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور گفت: در مرحله نخست با تامین بودجه لازم توسط اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، ۱۰ باغچه بزرگ دور آرامگاه به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع به همت نیروهای فنی و با تجربه به صورت امانی بازپیرایی و احیا شد.
حسن گیاهی افزود: نظر به کیفیت پایین خاک باغچهها، در ابتدا خاک نامرغوب همه آنها برداشته و مجدد خاک ریزی شد.
وی بیان کرد: بعد از تزریق خاک تازه به باغچهها و انجام عملیات غنی سازی خاک، با خنک شدن هوا، کار کِشت چمن و گلهای متنوع در باغچهها و نیز حصارکشی دور آنها انجام شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیشابور تصریح کرد: این طرح عمرانی و زیباسازی از ابتدای شهریور ماه گذشته آغاز شد و ۱۱ آبان ماه پایان یافت.
گیاهی اظهار کرد: با توجه به آسیبهای وارد شده به فضای سبز باغهای آرامگاه خیام و عطار، اولویت نخست این اداره، رسیدگی کمی و کیفی است که با دریافت اعتبار لازم طی چند مرحله انجام خواهد شد.
به گفته وی، گردشگران در نوروز ۱۴۰۵ فضای متفاوتی را در آرامگاه عطار مشاهده خواهند کرد.