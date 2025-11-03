شبکه رادیویی فرهنگ در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان، با مجموعه‌ای از برنامه‌های زنده، گفت‌وگومحور و مستند محور، حماسه استکبارستیزی ملت ایران را از دریچه فرهنگ، پژوهش و هویت ایرانی–اسلامی بازخوانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ با برنامه‌هایی از جنس استکبارستیزی، صدای بیداری و خودباوری نسل جوان را طنین‌انداز می‌کند.

این شبکه از ساعت ۹ صبح روز ۱۳ آبان با پوشش زنده‌ مراسم راهپیمایی و حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان، روایتگر صحنه‌های امید، آگاهی و خودباوری نسل جوان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است.

رادیو فرهنگ با شعار محوری «استکبارستیزی، آگاهی و خودباوری دانش‌آموزان» از سوم تا سیزدهم آبان بیش از ده ساعت برنامه‌ موضوع‌محور را تولید و پخش کرده است تا مفهوم «دانش به مثابه‌ی قدرت» و «فرهنگ مقاومت» را در قالب گفت‌و‌گو، روایت فرهنگی و مستند بازتاب دهد.

در آستانه ۱۳ آبان ماه شبکه رادیویی فرهنگ با رویکردی تحلیلی و فرهنگی، برنامه‌های ویژه را برای گرامیداشت روز دانش‌آمو و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تدارک دیده است.

در این روز، برنامه «صبح به‌وقت فرهنگ» از ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۵۵ صبح با محور آگاهی، هوشیاری نسل جوان و استکبارستیزی در نگاه تعلیم و تربیت از گروه جامعه و کتاب پخش می‌شود.

این بخش با تهیه‌کنندگی سیدهادی موسوی‌نژاد و مریم مقدسی میزبان کارشناسان تعلیم و تربیت است که از نقش آموزش و پرورش و نهاد‌های مربوط در تربیت نسل دانش‌آموزی برای رسیدن به اهداف ارزشی‌های انقلاب اسلامی و روحیه مقاومت و استقلال فکری در میان دانش‌آموزان و یادواره شهیدان و ایثارگران واقعه تسخیر لانه جاسوسی – بیان واقعه‌ ۱۳ آبان سخن می‌گویند.

در ویژه برنامه روز سیزدهم ابان ماه نیز به شناسایی روایت‌های تحریف‌گر آمریکا از زبان کارشناسان برنامه پرداخته می‌شود و در ویژه برنامه‌ای از ساعت۹ صبح این شبکه رادیویی با پخش گزارش‌هایی از شهرستان‌ها، بازتاب‌دهنده حضور نوجوانان و جوانان و خانواده‌ها در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان است.

برنامه «سرزمین من» نیز به تهیه کنندگی محمدرضا حیدری با تحلیل وقایع و زمینه‌های تاریخی منتهی به تسخیر لانه جاسوسی ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

گفت‌و‌گو با پژوهشگران معاصر مانند رضا مختاری اصفهانی و محمد ساجدی و … درباره این روز بخش ویژه این مجله رادیویی را تشکیل می‌دهد.

در ادامه، «مستند فرهنگ» با مروری اسنادی بر بیانیه‌ها، خاطرات و وقایع تاریخی مربوط به تسخیر لانه جاسوسی و نقش دانش‌آموزان در آن روز تاریخی، مستندی برای بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی؛ است همچنین مستند از یکی از دانش‌آموزان شهید دفاع مقدس۱۲ روزه در این ایام ساعت ۱۴:۳۰ پخش می‌شود و ۱۹:۳۰ بازپخش دارد؛ و ۱۳ آبان ساعت ۱۹:۳۰ برنامه «مستند فرهنگ» به موضوع کاپیتولاسیون یا قضاوت‌سپاری در ایران اختصاص دارد.

در بخش عصرگاهی، «ققنوس» ساعت ۱۵ در گفت‌و‌گو با نویسندگان و صاحب‌نظران حوزه مطالعات نوجوان، به بررسی تصویر مقاومت و خودباوری در ادبیات کودک و نوجوان اختصاص دارد.

«روشن‌تر از فریاد» در این ایام ساعت ۱۹ با افشای حقیقت جنایات آمریکا در بخش کارشناسی، با همراهی دکتر عباسعلی رهبر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌پردازد که به واکاوی یکی از محور‌های سیاست‌های خصمانه آمریکا اختصاص دارد.

در بخش مردمی (voxpop)، صدای افکار عمومی درباره آمریکا پخش خواهد شد؛ در کنار این بخش‌ها، صدای بزرگان انقلاب از جمله بیاناتی از امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب، شهید آیت‌الله بهشتی، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر رجال مقاومت، که تصویری صریح و بی‌پرده از ماهیت آمریکا و استکبار جهانی ارائه می‌دهند پخش می‌شود.

معرفی کتاب‌های مرتبط با موضوع روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی تحلیل جایگاه نوجوان قهرمان در کتاب‌های ادبی (با نگاهی به شخصیت حسین فهمیده در کتاب ها) موضوع «کتاب فرهنگ» دوشنبه است که ساعت۲۰ به تهیه کنندگی یلدا احتشامی می‌شود.

«از همدلی تا هم زبانی» نیز ساعت ۱۳:۵۵ با پخش کلام مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به مناسبت روز ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌عنوان یکی از فراز‌های تاریخی انقلاب اسلامی روانه آنتن می‌شود.