گروهها، نهادها و هیاتهای مذهبی و مردمی، ادارات، دستگاهها و تشکلهای مختلف با صدور بیانیههای جداگانه، مردم دریادل و همیشه در صحنه هرمزگان را به حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مراکز آموزشی و دانشگاهی دستگاهها و نهادهای دولتی، تشکلهای خصوصی، نهادهای نظامی و انتظامی، انقلابی، ائمه جمعه و جماعات هرمزگان با صدور بیانیههای جداگانه مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی سیزدهم آبان؛ روز مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.
در بخشی از این دعوت نامهها بر حفظ روحیه ظلم ستیزی ایرانیان تاکید شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان هم ضمن دعوت مردم ولایتمدار استان به حضور، در اطلاعیهای مسیرهای راهپیمایی در شهرها و بخشها را اعلام کرد.