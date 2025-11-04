به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جزئیات و اهداف طرح پزشک خانواده، با بیان اینکه پزشکی خانواده طرح جدیدی نیست، گفت: این طرح از سال ۱۳۸۴ به صورت نیمه‌کاره در حال اجرا بوده و خانوار‌های روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش آن قرار داشته‌اند.

مسلم شریفی با اشاره به اینکه با بلوک‌بندی‌های جدید، اکنون در حال تکمیل این طرح هستیم افزود: رسانه‌ها برای درک بهتر مردم از نظام ارجاع و پزشک خانواده، اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام دهند.

شریفی اجرای موفق این طرح را عاملی کلیدی در تحقق شعار «پیشگیری مقدم بر درمان» دانست و اضافه کرد: فاصله گرفتن از شعار پیشگیری مقدم بر درمان را یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح در استان است.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در هر کشوری که اجرا شده، به سود مردم بوده است ادامه داد: با اجرای این طرح در بلندمدت شاخص‌های سلامت جامعه به طور محسوسی افزایش می‌یابد.

رئیس مرکز بهداشت استان از اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان بویراحمد بعنوان اجرای آزمایشی این طرح در استان خبر داد و گفت: ضروری است رسانه‌ها در مورد پزشک خانواده و اهمیت محوری پیشگیری، بیشتر اطلاع‌رسانی کنند و برای ارتقای نظام بهداشت و سلامت جامعه بکوشند.

شریفی با بیان اینکه فراشنیر، پوشش سرپایی این طرح به ۱۵ درصد افزایش یافته که کمک بسیار مناسبی به مردم است افزود: اگر این طرح به خوبی مدیریت شود، افراد نیازمند و اقشار کم‌درآمد جامعه از این طرح بیشتر بهره‌مند می‌شوند.