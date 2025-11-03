به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: مرمت بافت تاریخی چالشتر شهرکرد (ساباط رحیمیان) تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علیرضا جیلان گفت: برای مرمت بافت تاریخی چالشتر شهرکرد ۴۸۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: سبک‌سازی و برچیدن خاک‌های توده شده روی بام بنای ساباط و خانه رحیمیان، اجرای اندود سیمانی و عایق رطوبتی، دوخت‌ودوز ترک‌ها در طاق و دیوار‌های خشتی، استحکام‌بخشی پی و دیوار ساباط از مهم‌ترین عملیات مربوط به مرمت بافت تاریخی چالشتر شهرکرد به‌شمار می‌رود.