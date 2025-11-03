پخش زنده
مرمت موزه سنگ قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت موزه سنگ مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان گفت: برای مرمت موزه سنگ مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: عملیات اجرایی سکوی محل نگهداری آثار سنگی، مرمت دیوار حصار قلعه شامل اندودکاری و اصلاح بادبندها، تعمیر بخشهای فرسوده خشتی و اندودها در دیوارهای قلعه از مهمترین عملیات مربوط به مرمت موزه سنگ مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد بهشمار میرود.