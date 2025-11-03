به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ،قباد شعبانی گفت: در راستای تحقق اهداف سند آمایش سرزمین، ارتقا جایگاه استان کرمانشاه در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و سیاست‌های حمایتی در حوزه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: استانداری کرمانشاه با هدف افزایش سهم استان از صادرات غیرنفتی کشور، تمرکز خود را بر توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی و خدمات فنی و مهندسی قرار داده است. حمایت از واحد‌های تولیدی صادرات‌محور، تسهیل صدور مجوز‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای پایش صادرات، و تقویت برندینگ منطقه‌ای از جمله اقدامات کلیدی در این حوزه است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به موقعیت راهبردی استان در مرز با عراق، اقدامات متعددی برای تسریع ترخیص کالا و کاهش بروکراسی گمرکی در حال اجراست. این اقدامات شامل ارتقا سامانه‌های هوشمند گمرکی، افزایش نیروی انسانی متخصص در پایانه‌های مرزی، راه‌اندازی خطوط سبز برای کالا‌های اولویت‌دار، و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و گمرکات مرزی است. همچنین، اتصال سامانه‌های استانی به سامانه جامع تجارت کشور و توسعه خدمات الکترونیک گمرکی در دستور کار قرار دارد.

شعبانی گفت: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه در حال ارتقا هستند. طرح‌هایی برای بهسازی جاده‌های دسترسی به مرزها، توسعه پایانه‌های خسروی، پرویزخان و سومار، تجهیز بازارچه‌های مرزی به امکانات لجستیکی، و ایجاد مراکز نگهداری و پردازش کالا‌های صادراتی در حال اجراست. همچنین، مطالعاتی برای اتصال ریلی استان به مرز‌های غربی با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش رقابت‌پذیری صادرات آغاز شده است.