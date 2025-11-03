پخش زنده
همزمان با هفته پدافند غیرعامل، نشست همفکری و همافزایی فیمابین فرماندار شهرستان ماکو و رئیس و نمایندگان جمعیت هلالاحمر ماکو با هدف بررسی ظرفیتها و راهکارهای تقویت همکاریهای مشترک در حوزه امدادرسانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛تاجفر فرماندار ماکو در این نشست با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و قدردانی از خدمات داوطلبان و نیروهای امدادی، گفت: جمعیت هلالاحمر بازوی توانمند دولت در ارائه خدمات انسانی و بشردوستانه است و نقشی مؤثر در کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و بحرانها دارد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات سلامتمحور در شهرستان افزود: راهاندازی داروخانه تخصصی هلالاحمر در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر تسهیل در تأمین داروهای خاص، سطح خدمات بهداشتی و درمانی برای مردم منطقه ارتقا یابد.
در ادامه، رئیس جمعیت هلالاحمر ماکو گزارشی از فعالیتهای انجامشده و برنامههای پیشرو ارائه داد و بر آمادگی نیروهای داوطلب برای اجرای مأموریتهای امدادی، آموزشی و فرهنگی تأکید کرد.