پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز نوجوان و همزمان با آغاز طرح ملی «کانون یاران» در خراسان جنوبی، دوره آموزشی «نوجوان جرأتمند» ویژه ۷۰ نوجوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول مرکز فرهنگیهنری قاین گفت: دوره آموزشی «نوجوان جرأتمند» ویژه ۷۰ نوجوان دختر و پسر در دو نوبت مجزا برگزار با هدف ارتقای مهارتهای فردی، افزایش اعتماد بهنفس و تقویت مهارت جرأتمندی در میان نوجوانان برگزار شد.
سپیده هاشمی افزود:در این برنامه آموزشی، نوجوانان با مفاهیم «جرأتمندی»، «ابراز وجود مؤدبانه»، «تصمیمگیری مسئولانه» و «مدیریت احساسات» آشنا شدند و از طریق فعالیتهای گروهی، بازیهای تربیتی و گفتوگوهای تعاملی، آموختههای خود را تمرین کردند.
وی گفت:دوره «نوجوان جرأتمند» یکی از مجموعه دورههای برنامه «حال خوش زندگی» است که با محوریت مهارتهای زندگی و رشد شخصیتی در مراکز کانون پرورش فکری سراسر کشور در حال اجراست.
همچنین در حاشیه این برنامه، طرح «کانون یاران» بهطور رسمی در سال تحصیلی جدید در استان آغاز شد.
این طرح با هدف جذب، آموزش و سازماندهی نوجوانان فعال و داوطلب در فعالیتهای فرهنگی، هنری و... کانون اجرا میشود تا زمینهای برای پرورش نسل نوجوانی پویا، مسئول و همدل فراهم آید.
اعضای کانون یار قرار است بهعنوان همیاران مراکز فرهنگیهنری، در برنامههای مدرسه، جشنوارهها و فعالیتهای ترویجی کتابخوانی مشارکت کنند.