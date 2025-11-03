سرپرست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: برای تامین برق پایدار و تقویت شبکه ۴۰۰ کیلوولت منطقه شمال غرب کشور، شرکت برق حرارتی طرح احداث نیروگاه سهند را با برخورداری از یک واحد گاز به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات و یک توربین بخار به ظرفیت ۱۴۴ مگاوات در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی، سرپرست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی در مراسم افتتاح واحد گاز راندمان بالای نیروگاه سهند، افزود: برای تامین برق پایدار و تقویت شبکه ۴۰۰ کیلوولت منطقه شمال غرب کشور، شرکت برق حرارتی پروژه احداث نیروگاه سهند را با برخورداری از یک واحد گاز به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات و یک توربین بخار به ظرفیت ۱۴۴ مگاوات در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت تولید برق در منطقه شمال غرب کشور و کمک به پایداری شبکه، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی، کاهش مصرف سوخت و آب، پاسخ به نیاز روزافزون رشد منطقه برق منطقه، استفاده از حداکثر توان مهندسی داخل کشور و ارتقای دانش فنی در ساخت نیروگاه‌های حرارتی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

سرپرست شرکت برق حرارتی راندمان نهایی این نیروگاه را بالغ بر ۵۸ درصد برشمرد و افزود: براساس سیاست‌های وزارت نیرو و صنعت برق کشور جهت استفاده بهینه از منابع به ویژه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و افزایش راندمان تولید، طرح احداث این نیروگاه راندمان بالا در برنامه توسعه تولید برق کشور قرار گرفته است.

اعتمادی با بیان اینکه این نیروگاه با بهره‌گیری از تکنولوژی توربین‌های گازی راندمان بالا کلاس F احداث شده است، اضافه کرد: در دوره ساخت این طرح ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و بالغ بر یک‌هزار نفر نیز بطور غیرمستقیم مشغول به فعالیت بوده‌اند.

نیروگاه سیکل‌ترکیبی سهند آذربایجان‌شرقی در کیلومتر هفت جاده بناب به تبریز و در مجاورت نیروگاه بخار سهند در حال ساخت است.