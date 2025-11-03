رئیس شورای اسلامی ارومیه گفت: آموزش، پژوهش و مطالعات ضروری‌ترین موضوعاتی هستند که در مدیریت شهری مغفول مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورا، اظهار داشت: آموزش، پژوهش و مطالعات ضروری‌ترین موضوعاتی هستند که در مدیریت شهری مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: در این میان آموزش، ارتقای علمی و آموزش ضمن خدمت مورد بی توجهی بیشتری قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه نگاه فناورانه به موضوع آموزش را ضروری عنوان کرد و افزود: در موقعیتی هستیم که نسل جدید توانسته به خوبی تکنولوژی را در اختیار گیرد و ضروری است ما نیز بتوانیم همپای نسل جدید خود را به‌روز کرده و خدمات ارائه دهیم.

پناهی بر تقویت فرهنگسرا‌ها به عنوان محل اصلی ارائه آموزش به شهروندان تاکید کرد و گفت: مردم باید آگاهی لازم از خدمات فرهنگسرا‌ها داشته باشند تا بتوانیم در امر آموزش موفق عمل کنیم.

وی از تعطیلی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری انتقاد کرد و اظهار داشت: در این دانشگاه براساس نیاز سازمانی پیش نرفتیم و منجر به تعطیلی این دانشگاه شد در حالی که باید اهداف آموزشی به صورت علمی و کاربردی پیش می‌رفت.

رئیس شورای اسلامی شهر ادامه داد: ترسیم فضای آموزشی برای نسل آینده ضروری است چرا که بحث ارتقای علمی و ضمن خدمت تقویت شود.

حسین پناهی با بیان اینکه آموزش وظیفه ذاتی تمام سازمان‌های تابعه شهرداری ارومیه است، افزود: چارچوب هر سازمان مشخص است و آموزش ضمن خدمت باید در تمام سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان اعلام کرد: در جلسه آتی کمیسیون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری گزارش کاملی از پرداخت حق حفاری‌های شرکت‌های خدمات رسان از جمله ایرانسل، صبانت و شرکت مخابرات ارائه کند.