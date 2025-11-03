به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این مسابقات در تمامی رده‌های سنی و به میزبانی شهرستان بن با حضور ۱۱۱ ورزشکار از سراسر استان برگزار شد.

به گفته رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان نفرات برتر این دوره از مسابقات به مسابقات قهرمانی کشور سبک imao اعزام خواهند شد.

پرویز کامکار گفت: پس از پایان مسابقات به نفرات برتر حکم قهرمانی و تندیس این دوره از مسابقات اهدا و در نتایج تیمی تیم شهر وردنجان مقام اول شهر چلیچه مقام دوم و تیم شهر گهرو مقام سوم را بدست آوردند.