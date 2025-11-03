گردهمایی دبیران شورای امر به معروف گلستان در گرگان
گردهمایی دبیران شورای امر به معروف گلستان با هدف حل مشکلات مردم در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان گفت : هدف از این گردهمایی را تبیین صحیح معروفها و منکرها از جمله حل مشکل مردم در ساختار اداری، حل مسئله مسکن و ازدواج و معیشت مردم بوده و هم افزایی و رسیدن به راهکارهای موثر است.
حجتالاسلام محمد جواد محمدزاده افزود : توانمندسازی و اجرای دورههای آموزشی دبیران شورای امر به معروف از جمله برنامههای این شوراست و تلاش میکنیم با رویکرد علمی، فرهنگی، تولیدات رسانهای، گفتمان اقتدار، وحدت و صبر در جامعه نهادینه شود.
در این مراسم از دبیران برتر شورای امر به معروف ۲۰ دستگاه اجرایی استان تجلیل شد.