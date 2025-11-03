به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گلستان گفت : هدف از این گردهمایی را تبیین صحیح معروف‌ها و منکرها از جمله حل مشکل مردم در ساختار اداری، حل مسئله مسکن و ازدواج و معیشت مردم بوده و هم افزایی و رسیدن به راهکارهای موثر است.

حجت‌الاسلام محمد جواد محمدزاده افزود : توانمندسازی و اجرای دوره‌های آموزشی دبیران شورای امر به معروف از جمله برنامه‌های این شوراست و تلاش می‌کنیم با رویکرد علمی، فرهنگی، تولیدات رسانه‌ای، گفتمان اقتدار، وحدت و صبر در جامعه نهادینه شود.