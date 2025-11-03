«شورای آموزش و پژوهش»؛ گامی نو در نهادینهسازی نظام دانایی در بازآفرینی شهری
با هدف پیوند میان تجربههای میدانی و تفکر علمی، شورای آموزش و پژوهش شرکت بازآفرینی شهری ایران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، نخستین نشست شورای آموزش و پژوهش شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، مدیران دفاتر تخصصی و جمعی از استادان دانشگاه برگزار شد.
این شورا با مأموریت هدایت پژوهشها، آموزشها و فعالیتهای ترویجی شرکت و با تکیه بر تعامل میان تجربه اجرایی و اندیشه دانشگاهی تشکیل شده است.
عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، تشکیل این شورا را نمادی از بلوغ دانشی در ساختار شرکت دانست و گفت: «برای عبور از نگاه صرفاً اجرایی، نیازمند نهادی هستیم که تفکر و دانش را در خدمت تصمیمسازی قرار دهد و این شورا حلقه اتصال تجربه و نظریه خواهد بود.»
مجید روستا، عضو هیئتمدیره شرکت، نیز با اشاره به رویکرد راهبردی شورا افزود: «وظیفه اصلی شورا نظارت بر فرآیندهای دانشی و تعیین چارچوبهای محتوایی برنامههای آموزشی، نشستهای تخصصی و تولیدات علمی شرکت است.»
مهرناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی، تأکید کرد که بازآفرینی شهری بدون پشتوانه علمی و پژوهشی ماندگار نخواهد بود و گفت: «شرکت با ایجاد این شورا بر آن است تا ارتباط نظاممندتری با جامعه دانشگاهی برقرار کند.»
در ادامه، ابوالفضل مشکینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پیشنهاد کرد برای تقویت پیوند میان دانشگاه و میدان عمل، «جایزه ملی بازآفرینی شهری» بهعنوان رویدادی سالیانه برگزار شود.
در پایان نشست، احکام اعضای هیئت علمی منتخب بهعنوان اعضای ثابت شورای آموزش و پژوهش، توسط مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعطا شد.