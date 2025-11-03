دانش آموزان این شهرستان توانستند با دست سازه‌ها رتبه‌های برتر شهرستان و استان را کسب و به مرحله کشوری راه یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول دست سازه‌های خود را در نمایشگاهی در محل پژوهش سرای دانش آموزی شهید چمران کبودراهنگ به نمایش گذاشتند.

این دانش آموزان توانستند با این دست سازه‌ها رتبه‌های برتر شهرستان و استان را کسب کنند و به مرحله کشوری راه یابند.

علی زارعی مسئول پژوهش سرای دانش آموزی شهید چمران کبودراهنگ گفت: دانش آموزان عضو پژوهش سرا در ۱۲ جشنواره استانی و کشوری شرکت کرده‌اند که ۱۰۴ اثر به این جشنواره‌ها ارسال و داوری شده که ۵۴ اثر دارای رتبه و به مرحله کشوری راه یافته‌اند.

این دانش آموزان نخبه با اشاره به حضوری پررنگ در راهپیمایی۱۳ آبان، کسب دانش را مهمترین سلاح دانش آموزان برای مقابله با دشمنان و استکبار جهانی عنوان کردند.

در پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان کبودراهنگ بیش از هزار دانش آموز عضو هستند.