کمک غذایی ۴۲ میلیون آمریکایی نیازمند، ۳ روز است به دستور ترامپ و به بهانه ادامه اختلاف دو حزب سیاسی این کشور درباره لایحه بودجه قطع شده، در شرایطی که ۳۴ روز است دولت فدرال آمریکا همچنان تعطیل است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در صورت ادامه این وضع، این تعطیلی از فردا به عنوان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.

منتقدان سیاسی دولت آمریکا معتقدند که ترامپ از غذا به عنوان سلاحی بر ضد مردم خود و ابزاری برای چانه زنی استفاده می‌کند.

جفری مرکلی سناتور آمریکایی در این باره گفت: رئیس جمهور به جای شعار‌های قبلی اش مثل آمریکا را دوباره بزرگ کنیم یا دوباره سالم کنیم، دستور کار جدید گرسنه کردن مردم آمریکا را در پیش گرفته. او در حال استفاده از غذا به عنوان سلاح برضد آسیب پذیرترین خانواده‌های آمریکایی است این کار او، ما را به یاد راهبرد قبلی اش یعنی استفاده از کودکان به عنوان سلاح می‌اندازد و اینکه آنان را از والدین مهاجرشان جدا می‌کرد.

ملانی استنسبری عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم تصریح کرد: این، چندش آور، غیراخلاقی و بی وجدانی است که دولت آمریکا از غذا به عنوان سلاحی بر ضد مردم خود استفاده می‌کند. واقعا نفرت انگیز است! دونالد ترامپ تصمیم گرفته که کمک‌های غذایی ۴۲ میلیون آمریکایی نیازمند را قطع کند و آنها را گرسنه نگه دارد تا در برابر دموکرات‌ها پیروز شود. در شرایطی که ده‌ها میلیون کودک و سالمند نیازمند در آمریکا محتاج کمک‌های غذایی دولت هستند، دولت آمریکا میلیارد‌ها دلار از پول‌های آنها را به دوستان خودشان از جمله در آرژانتین می‌دهد، بخشی از کاخ سفید را تخریب می‌کند تا دوباره بسازد و میهمانی‌ها مجلل برگزار می‌کند.

تاکنون ۱۳ بار در کنگره آمریکا درباره لایحه بودجه این کشور رای گیری شده اما اختلاف‌های دوحزب همچنان باقی است. همچنان همه بخش‌های دولت آمریکا تعطیل است و هیچ حقوقی به کارمندان دولت پرداخت نمی‌شود، چه آنان که به اجبار به مرخصی بدون حقوق فرستاده شداند و چه آنان که به اجبار در محل کار خود حضور می‌یابند.

ترامپ اعلام کرده که مهم، حفظ قدرت جمهوریخواهان است و شرط پایان دادن به تعطیلی دولت، تسلیم شدن دموکرات هاست.

در این شرایط کاهش حمایت از ترامپ در جامعه آمریکا به ویژه از عملکرد اقتصادی او ادامه دارد و نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که ۵۵ دستکم درصد از جامعه آمریکا به مخالفان ترامپ تبدیل شده‌اند.