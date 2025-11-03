به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی مشکلات ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه به ریاست یاسر رهبردین معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی و حضور #حسین_پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.

حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در این جلسه با تاکید بر جذب سرمایه گذار در نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: با توجه به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه گذاری، زمان مناسبی برای استفاده از توان سرمایه گذاران جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

حسین پناهی با بیان اینکه خودرو‌های فرسوده بلای جان محیط زیست هستند، افزود: بودجه بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کنار استفاده از توان سرمایه گذاران آماده است.

وی با بیان اینکه لیست تمام خودرو‌های حمل و نقل عمومی شهری را از شهردار دریافت کرده‌ایم، تصریح کرد: جایگزین کردن خودرو‌های برقی با خودرو‌های فرسوده از اولویت‌های شورای اسلامی شهر ارومیه است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از انعقاد قرارداد‌هایی برای خرید اتوبوس خبر داد و گفت: با وارد شدن این اتوبوس‌ها به چرخه حمل و نقل عمومی، مسیر‌های ویژه اتوبوس در شهر ایجاد می‌شود.

پناهی با بیان اینکه از ظرفیت موجود منطقه آزاد ماکو در واردات ناوگان مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد، اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ارومیه به منظور نوسازی ناوگان و ماشین آلات شهرداری، کنار سرمایه گذاران است.

وی اعلام کرد: امتیازات جدیدی برای استان در حمایت از سرمایه گذاران ایجاد شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه در بودجه سالیانه نیز بازسازی اتوبوس‌ها را در برنامه خواهیم داشت، افزود: بهسازی ۳ ساله ۱۸۰ دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار دارد.

پناهی خاطرنشان کرد: جایگاه سوخت و محل استقرار خودرو‌های عمومی شهرداری ارومیه با بررسی شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی استان نوسازی خواهند شد.