هشتمین مراسم ملی طرح «قرار دوازدهم» با هدف خدمت به افراد کم‌برخوردار جامعه به نیابت از امام دوازدهم در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم ملی علاوه بر آستان امامزاده صالح (ع)، در بقاع شاخص سراسر کشور بصورت همزمان و برخط برگزار شد و اقلام معیشتی، وسایل گرمایشی و ... به افراد کم‌برخوردار اهداء شد.

مدیر آستان مقدس امامزاده صالح (ع) در این مراسم گفت: برای نخستین بار خدمات اجتماعی بقاع متبرکه به صورت پیشران از این آستان آغاز شد و کارت خدمات اجتماعی با حمایت ریاست سازمان اوقاف صادر شد.

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی افزود: در نیمسال اول ۱۴۰۴ بیش از ۹ میلیارد تومان خدمات نقدی و ۶ میلیارد تومان خدمات غیرنقدی به افراد کم‌برخوردار ارائه شد. همچنین ۴ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت شده است. سال گذشته ۵۴ میلیارد تومان خدمات از این درگاه به نیازمندان ارائه شده است.

مدیر آستان امامزاده صالح (ع) ادامه داد: اخیراً نیز نزدیک به ۵ میلیارد تومان برای طرح «ایجاد همدلی» اهدا شد.

حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف نیز در این مراسم گفت: هدف اصلی این طرح، قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه بود که حدود ۱۵ سال پیگیری می‌شد. سال گذشته قریب ۱۴۰۰ بقعه از عواید مرتبط با سیدالشهدا بهره‌مند شدند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان کمک دریافت کردند.

حجت‌الاسلام موسوی متقی افزود: همچنین جمع‌آوری نذورات مردمی از سال ۱۳۹۹ در جریان کرونا تاکنون ادامه داشته و پس از کرونا کمک‌های مؤمنانه قطع نشد، به طوری که برای جبهه مقاومت نزدیک به ۱۱۲ میلیارد تومان جمع‌آوری شده است و همچنین امسال نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای زیارت اربعین اعزام شدند.

وی ادامه داد: بقاع متبرکه در بعد اجتماعی خوش درخشیدند و در ۱۲ هرماه علاوه بر ارائه بسته‌های معیشتی، خدمات ویژه‌ای به نیازمندان ارائه کردند. همچنین در ایام سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) کمک به زوج‌های جوان و آزادی زندانیان انجام می‌شود.

در ادامه، مدیران کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور گزارش‌هایی از میزان اهداء کمک‌های مردمی به افراد کم‌برخوردار در هشتمین قرار دوازدهم ارائه کردند.