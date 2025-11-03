معاون قضائی، دادگستری کل استان کرمان: ساماندهی بازار‌های خرید و فروش اموال سرقتی و تعیین‌تکلیف محکومان متواری در اولویت است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی قویدل در نشست کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی مقابله با آسیب‌های اجتماعی و جرم سرقت اعلام کرد: اجرای دقیق و سریع احکام دادگاه‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با سرقت، از اولویت‌های مهم قوه قضائیه در استان است و محکومان سابقه‌دار جرائم سرقت مشمول اعطای ارفاقات قانونی از سوی قضات و اداره کل زندان‌ها نخواهند شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: بخش قابل‌توجهی از جمعیت کیفری زندان‌های استان را محکومان جرائم سرقت تشکیل می‌دهند که ۶۲ درصد از آن‌ها سابقه سرقت در سال‌های گذشته دارند.

وی همچنین گفت: ۷۴ درصد از سارقان تحصیلات زیر دیپلم دارند که این آمار نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین سطح تحصیلات، آگاهی اجتماعی و بروز رفتارهای مجرمانه است.

قویدل بیان کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرقت‌ها ۱۵ درصد کاهش و کشف سرقت‌ها ۸ درصد افزایش یافته و در همین مدت، ۹۳۶ سارق سیم برق و ۳۴۵۴ محکوم متواری با تلاش نیروهای انتظامی و دستورات مقامات قضایی دستگیر شده‌اند.

به گفته معاون قضایی دادگستری کرمان، امسال همچنین پرونده‌های سرقت مسلحانه ۲۳ درصد، آدم‌ربایی ۱۵ درصد، قتل ۳۰ درصد و شرارت ۲۶ درصد کاهش یافته است.

وی با هشداردرباره افزایش سرقت از اماکن عمومی و دولتی، تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید تمهیدات مراقبتی و حفاظتی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.