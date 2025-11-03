پخش زنده
در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی، از نفرات برتر دورههای کارآموزی قضایی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور حمید رضا موحدی معاون اول دستگاه قضا، مراسم تحلیف کارآموزان قضایی استانهای قم و فارس برگزار شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در این مراسم، با بازخوانی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره قضاوت و اهمیت مسئولیت این امر خطیر گفت: قلم قاضی باید مظهر پاکی، بی طرفی و تقوای الهی باشد و رعایت اخلاق نیک در رفتار و گفتار از ضروریات منصب قضاست.
موحدی همچنین درباره آزمون منصب قضا گفت: آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴، جمعه ۲۳ آذر برگزار می شود.
در پایان این مراسم، از نفرات برتر دورههای کارآموزی قضایی، قدردانی شد.