شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسئولان، شخصیت‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی خوزستان، مردم بصیر استان را به حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خوزستان، زعیم حوزه‌های علمیه، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه حضرت ولی عصر (عج)، قرارگاه منطقه‌ای کربلا، ارشد آجا و قرارگاه نزاجا در منطقه جنوب غرب کشور، نیروی انتظامی خوزستان، دادگستری خوزستان، آموزش و پرورش استان، صدا و سیمای استان خوزستان، ستاد عتبات عالیات خوزستان، دانشگاه‌های شهید چمران، آزاد اسلامی خوزستان، پیام نور خوزستان، علمی و کاربردی استان، حوزه‌های علمیه خوزستان، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و سازمان بسیج دانش آموزی استان و دیگر شخصیت‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌های انقلابی، احزاب و گروه‌های سیاسی مردم بصیر خوزستان را به حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مراسم راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه استان خوزستان و با حضور قشر‌های مختلف مردم، دانشجویان و دانش آموز اگاه و بصیر استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا قربانی خراجی افزود: مراسم باشکوه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر اهواز فردا ساعت ۹ صبح از اتوبان آیت الله بهبهانی جنب پارک شهربازی پاداد به سمت مصلی مهدیه امام خمینی برگزار خواهد شد.