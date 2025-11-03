به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ محمدی چگنی گفت: ماموران پایگاه دریابانی آبادان در دهانه شناوری اروند، در راستای برقراری امنیت و آرامش در آبراه اروند و دریا به یک فروند شناور که قصد فروش سوخت به شناوران عراقی در دریا را داشت مظنون، که پس از بازرسی از شناور متخلف به مقدار ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و‌ضبط کردند.

او افزود: شناور متخلف توقیف و تحویل مقام قضایی شد.