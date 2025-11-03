این روز‌ها به نام روز حماسه و ایثار شهر ستان نایین نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد شهید شهرستان نایین گفت: در عملیات محرم سال ۱۳۶۱ در منطقه عین خوش، شهرستان نایین ۱۸ شهید تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرد، که ۱۲ شهید در یک روز و در ۱۱ آبان سال ۱۳۶۱ به شهادت رسیدند.

محمود اشکستانی افزود: به پاس رشادت‌های این رزمندگان گرانقدر، ۱۱ آبان به نام روز حماسه و ایثار شهرستان نایین نامگذاری شده است.

وی گفت: شهرستان نایین بیش از ۳۰۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.