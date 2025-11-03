به دنبال برگزاری مسابقه فوتبال خیرخواهانه تیم‌های نام آوران اردبیل و رسانه ورزشی، زمینه آزادی ۲۲ تن از زندانیان جرائم مالی غیر عمد فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل دادستان مرکز استان اردبیل در آیین آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد مالی گفت: شاهد آزادی ۲۲ زندانی معسر آبرومند با کل محکومیت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هستیم که بخشی از آن با گذشت شکات و بخش دیگر از محل برگزاری مسابقه خیرخواهانه فوتبال تامین شده است.

جلال آفاقی اظهار کرد: با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند به همت انجمن حمایت زندانیان اردبیل مسابقه خیرخواهانه‌ای بین دو تیم نام‌آوران و رسانه ورزشی برگزار شد.

وی قدردانی از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت و مشارکت خیرین و بازیکنان در این امر خداپسندانه گفت: امروز شاهد آزادی ۲۲ زندانی معسر آبرومند با کل محکومیت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هستیم که بخشی از آن با گذشت شکات و بخش دیگر از محل برگزاری مسابقه خیرخواهانه فوتبال تامین شده است.

دادستان مرکز استان اردبیل عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون به همت خیرین انجمن حمایت زندانیان اردبیل مقدمات آزادی ۶۲ زندانی نیازمند فراهم شده است.

گفتنی است، به غیر از ۲۲ نفر مذکور و از محل درآمد آن مسابقه، مرحله دوم آزادسازی زندانیان به‌زودی در اردبیل اجرا خواهد شد.

در حال حاضر؛ ۶۲۰ خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان اردبیل هستند.