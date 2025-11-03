پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از اجرای محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای راهپیمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهر رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: به مناسبت راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»، از ساعت ۲۲ امروز دوشنبه ۱۲ آبان، محدودیتهای ترافیکی تردد و پارک خودرو در حاشیه خیابانهای مسیرهای برگزاری راهپیمایی اعمال خواهد شد که به شرح زیر است:
مسیر شماره ۱: میدان پاسداران - میدان فرهنگ - خیابان امام خمینی (ره) - پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب
مسیر شماره ۲: دانشکده علوم پایه - بلوار نامجو – تقاطع بیمارستان توتونکاران – تقاطع منبع آب (پارک محتشم) - تقاطع قدس - خیابان امام خمینی (ره) - پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از شهروندان خواست از پارک خودرو در مسیرهای اعلام شده قبل از آغاز محدودیتهای ترافیکی خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف، خودروهای پارک شده به پارکینگ منتقل خواهند شد.
سرهنگ نصیریان از مردم رشت خواست ضمن همکاری با پلیس، از خیابانهای همجوار به عنوان مسیرهای جایگزین تردد کنند.