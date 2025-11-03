پخش زنده
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: به علت تغییر نرخ ارز از ۷۰ هزارتومان به نرخ تالار دوم، قیمت بلیت هواپیما تغییر کرد.
مسعود اسعدی سامانی در گفتوگو باخبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: درخرداد نرخ هر بلیت صندلی ۴۸ دلار تعیین شد، اما از آنجا که بانک مرکزی نرخ تسعیری برای شرکتهای هواپیمایی خارجی ۷۰ هزار تومان در نظر گرفت و نرخ تالار دومی را برای شرکتهای هواپیمایی داخلی تعیین کرد. با این حساب نرخ هر ساعت صندلی ۴۸ دلار، اما به طور مثال تهران تا مشهد که یک ساعت و ۲۰ دقیقه است ۶۰ دلار محاسبه میشود.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد هزینه شرکتهای هواپیمایی دلاری است بیان کرد: این افزایش درراستای بالا بردن سطح ایمنی است و سود چندانی شامل حال شرکتهای هواپیمایی نمیشود.
سامانی تصریح کرد: به طور میانگین ۲۴ درصد نرخ بلیت هواپیما افزایش یافته است که افزایشها به دلیل تغییرات سایر نرخهای مرتبط با این صنعت است به طور مثال نرخ تعرفه گمرکی از ۳۸ هزارتومان به ۷۰ هزار تومان، نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان افزایش یافته و نهایتا با افزایش نرخ دلار قیمت بلیت هواپیما نیز افزایش مییابد چنانچه بانک مرکزی نرخ تسعیری را شامل حال شرکتهای هواپیمایی کند نرخ به گذشته بازمی گردد.