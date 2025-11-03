وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنان اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان، گفت: ادعای مربوط به «تهدید هسته‌ای قریب‌الوقوع از سوی ایران» به‌طور کامل فرو ریخته است».

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی سخنان واقع‌گرایانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه عمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب شخصی خود نوشت که ادعای مربوط به «تهدید هسته‌ای قریب‌الوقوع از سوی ایران» به‌طور کامل فرو ریخته است.

عراقچی در این پیام تأکید کرد که در ۴۸ ساعت گذشته دروغی شنیع که بمباران غیرقانونی ایران توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده را توجیه می‌کرد، امروز افشا شده است.

وزیر خارجه کشورمان در پیام خود به اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که صراحتاً اعلام کرده است که ایران «در حال توسعه سلاح هسته‌ای نیست و هرگز نبوده است» نیز اشاره کرد.

عراقچی از موضع صریح بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، که در نقش میانجی میان تهران و واشنگتن عمل می‌کند، یاد کرد؛ وی نیز گفته بود که هیچ‌گاه هیچ تهدید هسته‌ای از سوی ایران وجود نداشته است.

عراقچی در بخش دیگری از نوشته خود افزود: ایران دیپلماسی را از بین نبرد؛ کسانی که میز مذاکره را منفجر کردند، آن را نابود کردند.

او در ادامه رژیم اسرائیل را مقصر اصلی فروپاشی دیپلماسی دانست و نوشت که این رژیم به دیپلماسی حمله کرد، چون می‌ترسد پروژه دشمن‌تراشی از ایران شکست بخورد.

در پایان، عراقچی رئیس‌جمهور آمریکا را مخاطب قرار داد و یادآور شد: رئیس‌جمهور آمریکا با وعده پایان دادن به فریب‌کاری‌های نتانیاهو، در برابر میراث سیاست‌های اوباما وارد کاخ ریاست جمهوری شد؛ اما هنوز برای اصلاح مسیر دیر نشده است.