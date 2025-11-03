۲۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به بهره برداران بخش کشاورزی خراسان جنوبی در سال جاری پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرامور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ سرجمع ۳۲۳ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان تخصیص یافته که از محل این اعتبار جمعاً تعداد ۲۹۲ طرح با مبلغ تسهیلات ۸۱۱ میلیارد تومان پس از تصویب در کمیته‌های استانی به بانک‌های عامل معرفی شده است.

رحیمی افزود: پس از تکمیل مدارک متقاضیان و با همکاری بانک‌های عامل، تاکنون ۲۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۱۰ طرح واجد شرایط پرداخت شده است و مانده اعتبار نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

مدیرامور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان با جذب بیش از ۹۱ درصد اعتبار در اختیار، از دستگاه‌های پیشرو در جذب این تسهیلات است.

وی گفت: طرح‌های احداث گلخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، دام و طیور و سرمایه در گردش خرید توافقی محصولات مزیت دار استان از جمله طرح‌هایی هستند که در سال جاری در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفته‌اند.

رحیمی افزود: این تسهیلات در بخش سرمایه‌ای با نرخ سود ۱۳ درصد و با بازپرداخت ۵ ساله شامل یک سال مشارکت در ساخت، یک سال تنفس و سه سال بازپرداخت و تسهیلات سرمایه در گردش نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت یک ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود.