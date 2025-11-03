پخش زنده
معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی از آغاز ثبتنام و فروش واحدهای کارگاهی با شرایط ویژه و بستههای حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سجاد مطلبی گفت: سرمایهگذاران از این فرصت برای بهره مندی از مشوقهای سرمایه گذاری استفاده کنند. این شهرکها شامل شهرک صنعتی اهر، میانه_۱، هاشمی و مرند_۱ است.
وی ادامه داد: با بیان اینکه میانگین قطعات واگذاری در این طرح ۲۰۰ مترمربع است و فعالان اقتصادی، متقاضیان سرمایه گذاری و دارندگان جواز تاسیس کارگاه از دستگاههای متولی مانند ادارات کل صنعت معدن و تجارت، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی میتوانند برای دریافت قطعات کارگاهی به واحد واگذاری اراضی و املاک شرکت شهرکهای صنعتی استان مراجعه کنند.