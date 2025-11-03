به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در پایان مسابقات هفته ششم فوتبال لیگ بزرگسالان استان سمنان برگزار شد ، تیم ولی عصر سرخه ۳ بر صفر از آزادی سمنان شکست خورد، ایمان دامغان و کیا شاهرود هم به نتیجه صفر صفر رضایت دادند و سرخ جامگان گرمسار هم ۲ بر ۱ از براکو دامغان باخت. شاهین سنگسر هم این هفته استراحت داشت.

بر این اساس، تیم آزادی سمنان با ۱۳ امتیاز درجایگاه اول، براکو دامغان با ۱۲ امتیاز دوم، شاهین سنگسر با ۹ امتیاز در رده سوم و تیم‌های کیا شاهرود، سرخ جامگان گرمسار، ولیعصر سرخه و ایمان دامغان به ترتیب در رده‌های چهارم تا هفتم جدول ۷ تیمی لیگ بزرگسالان استان قرار دارند.

هفته سوم فوتسال زیر ۱۹ سال استان سمنان هم برگزار شد و رایکا شاهرود ۴ بر ۲ قائم‌ میامی را برد و آراد شاهرود هم ۷ بر ۴ تیم فاتح این شهرستان را شکست داد.