به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد کنترل محور‌های ورودی و خروجی استان یزد را مدنظر قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی، چهار دستگاه تریلی را متوقف و مورد بازرسی قرار داده و ۱۰۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و هفت متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: قاچاقچیان سوخت که قصد انتقال این محموله از مرکز کشور به شهر‌های جنوبی را داشتند به مراجع قانونی معرفی و سوخت کشف شده تحویل شرکت نفت استان یزد شد.

وی در پایان یادآور شد: مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار دائمی پلیس یزد قرار دارد و قطعا این ماموریت، متوقف نخواهد شد و روز به روز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.