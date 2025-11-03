پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران پلیس با کنترل محورهای مواصلاتی، ۱۰۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد کنترل محورهای ورودی و خروجی استان یزد را مدنظر قرار دادند.
وی افزود: ماموران انتظامی، چهار دستگاه تریلی را متوقف و مورد بازرسی قرار داده و ۱۰۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و هفت متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: قاچاقچیان سوخت که قصد انتقال این محموله از مرکز کشور به شهرهای جنوبی را داشتند به مراجع قانونی معرفی و سوخت کشف شده تحویل شرکت نفت استان یزد شد.
وی در پایان یادآور شد: مبارزه با قاچاق سوخت در دستور کار دائمی پلیس یزد قرار دارد و قطعا این ماموریت، متوقف نخواهد شد و روز به روز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.