به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مرادی گفت: در راستای خدمت به عشایر، جاده‌های عشایری منطقه تخت سبز، نرگسی، کلخنگ ودلی آبغار در بخش مرکزی این شهرستان به طول ۳۰ کیلومتر اصلاح و بازگشایی شده است.

وی افزود: این مسیر‌های عشایری راه عبور و مرور در مجموع ۷۰ خانوار عشایری هستند که با اصلاح و بازگشایی آنها تردد این خانوار‌ها تسهیل شد.

مرادی اظهار داشت: در راستای تأمین آب شرب عشایر سه دستگاه تانکر آبرسان سیار به طور منظم کار و شبانه روزی کار آبرسانی به عشایر را انجام می‌دهند.