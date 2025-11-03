بیست و ششمین جشنواره فیلم او‌های کالیفرنیا میزبان نمایش چندین فیلم کوتاه و بلند ایرانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد سینمایی فیلم‌های سینمایی «رکسانا» ساخته پرویز شهبازی، «بی سر و صدا» ساخته مجید رضا مصطفوی، «در آغوش درخت» ساخته بابک خواجه پاشا و «ماریا» ساخته مهدی اصغری ازغدی نمایش داده می‌شوند.

فیلم‌های کوتاه «آنیتا گمشده در اخبار» ساخته بهزاد نعلبندی، «پس لرزه» ساخته سیمین محیط، «فردا» ساخته آریاسب فیض، «دریچه» ساخته علیرضا کاظمی پور محصول ایران و کانادا، «یک روز خوب میاد» ساخته امیر زرگرا محصول ایران و کانادا و «من گیتسان هستم» ساخته حسین مارتین فاصلی محصول کانادا هم در این رویداد سینمایی حاضر هستند.

بیست و ششمین جشنواره فیلم او‌های کالیفرنیا از ۱۵ تا ۱۹ آبان (۶ تا ۱۰ نوامبر) برگزار می‌شود.