رئیس مرکز پژوهشهای جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز از پیشبینیها برای بارش نرمال و نزدیک به نرمال برای آذر و اوایل دیماه امسال در فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سید جعفر ناظمالسادات با بیان این نکته که پیشبینی، علمی احتمالات است و ۱۰۰ درصد چیزی نیست که انسان تضمین کند که رخ میدهد یا نه؟ افزود: بارش نرمال و نزدیک به نرمال آذر و اوایل دی امسال برای فارس پیش بینی میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز همچنین گفت: زمستان امسال هم بارش بیش از نرمال برای بخشهایی از استان پیشبینی میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز تصریح کرد: این پیشبینی برای استانی مانند فارس همگن نیست و باید به صورت مجزا پیشبینی بارشها انجام شود.
به گفته ناظمالسادات، میتوان نقشههایی تهیه کرد که برای بخشهای مختلف فارس که اطلاعات فصلی و یا ماهانه ارائه دهد.
ناظمالسادات به ستاد بحران، سازمان جهاد کشاورزی و حوزه آب در فارس پیشنهاد کرد که تهیه نقشه با همکاری دانشگاه شیراز را در دستور کار قرار دهند تا خطرپذیری کشاورزی در استان پایین بیاید.