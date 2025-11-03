رئیس مرکز پژوهش‌های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز از پیش‌بینی‌ها برای بارش نرمال و نزدیک به نرمال برای آذر و اوایل دی‌ماه امسال در فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، سید جعفر ناظم‌السادات با بیان این نکته که پیش‌بینی، علمی احتمالات است و ۱۰۰ درصد چیزی نیست که انسان تضمین کند که رخ می‌دهد یا نه؟ افزود: بارش نرمال و نزدیک به نرمال آذر و اوایل دی امسال برای فارس پیش بینی می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز همچنین گفت: زمستان امسال هم بارش بیش از نرمال برای بخش‌هایی از استان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز تصریح کرد: این پیش‌بینی برای استانی مانند فارس همگن نیست و باید به صورت مجزا پیش‌بینی بارش‌ها انجام شود.

به گفته ناظم‌السادات، می‌توان نقشه‌هایی تهیه کرد که برای بخش‌های مختلف فارس که اطلاعات فصلی و یا ماهانه ارائه دهد.

ناظم‌السادات به ستاد بحران، سازمان جهاد کشاورزی و حوزه آب در فارس پیشنهاد کرد که تهیه نقشه با همکاری دانشگاه شیراز را در دستور کار قرار دهند تا خطرپذیری کشاورزی در استان پایین بیاید.