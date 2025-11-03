رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تاکنون بیش از ۵۲ هزار نفر برای تشرف به تمتع ۱۴۰۵ پیش ثبت نام کرده‌اند و استان خراسان رضوی از دیگر استان‌ها در این زمینه پیشتاز است و بعد از آن استان تهران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت؛ دربارۀ هزینه قطعی تشرف زائران به تمتع، گفت: قطعی شدن قیمت سفر حج، منوط به قطعی شدن قرارداد‌های هتل ها، حمل و نقل و دیگر خدمات ایام تشریق است.

آقای رشیدیان افزود: تاکنون بیش از ۵۲ هزار نفر برای تشرف به تمتع ۱۴۰۵ پیش ثبت نام کرده‌اند و استان خراسان رضوی از دیگر استانها در این زمینه پیشتاز است و بعد از آن استان تهران قرار دارد.

وی همچنین دربارۀ سهمیه امسال تعداد زائران کشورمان در حج تمتع، گفت: سهمیه هر کشور برای اعزام به حج به ازای هر هزار نفر، یک نفر است و سهم کل زائران و عوامل اجرایی ایران ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر است.

اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج گفت: صرفاً کسانی می‌توانند در زمان اعلام تاریخ‌های قطعی کاروان انتخاب کنند که در پیش ثبت نام شرکت کرده و وجه علی الحساب به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را پرداخت و پیش ثبت نام خود را قطعی کنند.

آقای رضایی افزود: دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان بهمن ۸۶ می‌توانند برای اعزام به تمتع ۱۴۰۵ پیش ثبت نام کنند.

گفتنی است؛ پیش ثبت نام در برخی استان‌ها تا کمیل ظرفیت ادامه دارد و فصل پرواز زائران به سرزمین وحی نیز از اوایل اردیبهشت ۱۴۰۵ تا اواخر خرداد ۱۴۰۵ است.